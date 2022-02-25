Им безразлична своя страна: сенатор Цеков о разрушении инфраструктуры солдатами ВСУ

Украина уничтожает объекты гражданской инфраструктуры на своей территории, что свидетельствует о наплевательском отношении к собственному населению. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился сенатор Сергей Цеков.

Вчера, 24 февраля, украинское издание «Страна.ua» сообщило о подрыве дамбы Печенежского водохранилища силами ВСУ. В результате жители Харькова (до сих пор находящегося под контролем Украины) частично остались без водоснабжения.

«Они разрушают свои объекты инфраструктуры — во многих местах мосты подрывают, например. Это свидетельствует о том, что они совершенно не думают, как будут жить люди после этого конфликта <…> Похоже им плевать на Украину как таковую, им надо достигнуть каких-то своих сиюминутных целей. При этом, конечно, они так же считают, что эти действия, прежде всего, обозлят граждан Украины — расчет на это. Они подобными вещами вообще стараются обострить вот эти антироссийские настроения на Украине», — рассказал парламентарий.

Отметим, что в настоящий момент российские ВС уже находятся под Киевом. В Минобороны сообщили, что не собираются сбрасывать снаряды на жилые кварталы.