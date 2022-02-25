Международная федерация хоккея в ближайшее время обсудит возможные санкции для России

Цюрих, 25 февраля. Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшее время соберет совет, на котором будет принято решение о возможных санкциях для сборной России.

Информацию подтвердила канадская спортивная журналистка Кэти Странг. Президент IIHF Люк Тардифф отметил, что федерация на данный момент следит за ситуацией на Украине. Пока нет никаких комментариев и насчет турниров, которые должны проходить на территории России. Молодежный чемпионат мира должен пройти в этом году с 26 декабря по 5 января в Новосибирске и Омске. Взрослый чемпионат мира в 2023 году по плану состоится в Санкт-Петербурге в мае 2023 года.

Ранее стало известно, что английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с официальным авиаперевозчиком «Аэрофлотом». Договор между сторонами действовал до апреля 2023 года.