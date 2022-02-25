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Финляндия призвала исключить Россию из числа участников Евровидения

Общество
Финляндия призвала исключить Россию из числа участников Евровидения
instagram.com  /  @David Jones

Хельсинки, 25 февраля. Финляндия не будет отправлять представителя страны в Турин на международный песенный конкурс «Евровидение», если Россия останется в числе участников. Об этом говорится в сообщении на сайте телекомпании Yle.

Yle проводит в Финляндии национальный отбор на конкурс. Участник Евровидения от этой страны должен определиться до конца недели.

Телекомпания призвала Европейский вещательный союз (EBU) исключить Россию из числа участников конкурса из-за проведения спецоперации по демилитаризации Украины.

«Yle не будет отправлять участника на «Евровидение», если в конкурсе будет участвовать Россия», — говорится в сообщении.

Евровидение пройдет в этом году на территории Италии благодаря победе рок-группы Maneskin в прошлом году. Финал запланирован на 14 мая.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины после призывов о помощи со стороны Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечал ранее певец Николай Басков, она полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.

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