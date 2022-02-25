ЕС не планирует запрещать въезд в Европу Владимиру Путину и Сергею Лаврову

Вена, 25 февраля. Евросоюз не планирует запрещать въезд в Европу президенту России Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Страны ЕС уже договорились о внесении Лаврова и Путина в санкционный список, однако запрета на их поездки не предполагается. Об этом сообщили в МИД Австрии.

Правительство Венесуэлы ранее осудило антироссийские санкции США и ЕС, выразив обеспокоенность по поводу кризиса на Украине. Об этом сообщается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

Вынужденная военная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития. Своим решением президент РФ Владимир Путин намерен остановить агрессию против жителей ЛДНР. По его словам, действия Киева просто не оставили Москве иного выбора.