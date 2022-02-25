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Канцлер Австрии Нехаммер анонсировал «самые жесткие в истории» санкции ЕС против России

Политика
Канцлер Австрии Нехаммер анонсировал «самые жесткие в истории» санкции ЕС против России
Global Look Press  /  photonews.at/Georges Schneider v

Вена, 25 февраля. Евросоюз согласовал «самый жесткий в истории» пакет антироссийских санкций. О решении Брюсселя сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, ограничительные меры затронут поставки запчастей для воздушных судов в Россию. Также Евросоюз решил ввести санкции для владельцев дипломатических паспортов РФ. Будет требоваться проверка, добавил австрийский канцлер.

Об ограничениях против Москвы 24 февраля сообщили Великобритания, Евросоюз и Соединенные Штаты. В основном, они будут касаться экономического сектора. Лондон объявил санкции против российских банков. Энергетическая сфера не будет затронута.

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Все новости / Политика / Канцлер Австрии Нехаммер анонсировал «самые жесткие в истории» санкции ЕС против России
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