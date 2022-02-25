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Камиле Валиевой присужден орден Дружбы за высокие спортивные достижения

Спорт
Камиле Валиевой присужден орден Дружбы за высокие спортивные достижения
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 25 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, которая представила национальную сборную на Олимпиаде 2022 года в Пекине, получит государственную награду — орден Дружбы. Распоряжение об этом уже подписал президент страны Владимир Путин.

Российский лидер утвердил указ о вручении наград спортсменам, завоевавшим медали на состоявшихся зимних Играх. Соответствующий документ появился в пятницу на официальном портале правовой информации.

«За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — говорится в распоряжении.

В нем же сообщается, что 15-летней спортсменке Камиле Валиевой присужден орден Дружбы. Воспитанница тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе была одной из фавориток зимней Олимпиады, но так и не попала на пьедестал победителей. Фигуристка столкнулась с большим давлением из-за связанного с ее именем допинг-скандала. На фоне больших эмоциональных переживаний она не смогла откатать произвольную программу турнира одиночниц без ошибок.

Ранее Валиева разместила в своем Instagram-аккаунте первый пост после неудачного выступления на Олимпийских играх. В публикации спортсменка поблагодарила тренерскую команду, благодаря которой она оказалась в Пекине.

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