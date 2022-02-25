«Осуществляют функции заградотрядов»: чем опасны националисты в рядах ВСУ

Внедренные в ВСУ националисты пытаются принудить украинских солдат к вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог Александр Асафов.

«Из последнего брифинга Минобороны [России] мы видим, что, как их назвал [официальный представитель МО РФ] Игорь Конашенков, националистические силы, а попросту говоря нацисты, внедренные для контроля Вооруженных сил Украины, пытаются принудить их к ведению вооруженного конфликта, осуществляя насилие, в том числе и самосуды. [Они] осуществляют функции заградотрядов», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Александр Асафов также добавил, что проблему обостряет еще и волна фейков с украинской стороны.

«Жертвы самосуда среди тех военных Украины, которые не хотят воевать, понимают, что нужно последовать призыву сложить оружие и отправиться домой, будут выставлены в качестве жертв российской агрессии в рамках информационной войны», — подытожил эксперт.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Ранее сдавшийся в плен украинский гранатометчик сообщил об американских инструкторах в Донбассе. По его словам, командование бросило военнослужащих с приказом держаться до последнего.