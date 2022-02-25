Берн, 25 февраля. Швейцария объявила о своем решении ввести запрет на финансовые отношения с 363 физическими и четырьмя юридическими лицами, которые входят в санкционный список Евросоюза (ЕС).

По словам властей, страна присоединилась к персональным ограничениям для предотвращения возможного обхода санкций ЕС против России через ее территорию.

Поводом к введению ограничений стала спецоперация в Донбассе, о начале которой сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что эта мера стала вынужденной и другими средствами отреагировать на риски в сфере безопасности России было невозможно.

Решение о спецоперации по демилитаризации киевского режима было принято как никогда вовремя. Официальные власти Украины не собирались решать восьмилетний конфликт в Донбассе мирным путем. Они всячески напрашивались в НАТО, зная позицию Москвы по этому поводу.