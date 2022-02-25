МИД РФ: Москва получила ноту от Киева о разрыве дипломатических отношений

Москва, 25 февраля. Украина передала России ноту, где сообщила о прекращении дипотношений. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным ведомства, уведомление поступило 24 февраля. В МИД России выразили надежду, что жители Украины смогут освободиться от деструктивного влияния националистического правительства. Москва с помощью военной операции намерена призвать к ответственности режим Киева за преступления.

Ранее министерство назвало логичным завершением русофобской политики заявление Украины о разрыве дипотношений с Россией. В ведомстве подчеркнули, что Москва не делала этого выбора.