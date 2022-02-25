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Баскетболисты сборной Нидерландов отказались играть против России в квалификации ЧМ

Спорт
Баскетболисты сборной Нидерландов отказались играть против России в квалификации ЧМ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Алмер, 25 февраля. Мужская сборная Нидерландов по баскетболу отказалась проводить матч с Россией в квалификации ЧМ-2023.

Пресс-служба Федерации баскетбола Нидерландов (DBL) сообщила, что игроки национальной команды не будут участвовать во встрече с Россией. Матч квалификационного турнира ЧМ-2023 должен состояться 27 февраля.

«Принимая во внимание все аспекты, в том числе моральные, а также тот факт, что безопасность и благополучие игроков, персонала и общественности имеют первостепенное значение, руководство Федерации баскетбола Нидерландов не может поступить иначе, как отменить воскресную игру в Алмере», — подчеркнули в DBL.

Ранее «Формула-1» в специальном заявлении сообщила об отменен Гран-при России. Гонка должна была состояться на трассе «Сочи Автодром» с 23 по 25 сентября.

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