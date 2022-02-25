Геолог из Иркутска стал миллионером благодаря лотерее и астрологии

Иркутск, 25 февраля. Житель Иркутска, который увлекается астрологией, выиграл в лотерею и стал богаче на пять миллионов рублей.

По словам мужчины, он проходил мимо киоска, прислушался к внутреннему голосу и купил лотерейный билет. Оказалось, что это решение впоследствии сделало его миллионером.

«Попросил продавца загадать цифру от 1 до 8. Женщина выбрала 7. Я отсчитал седьмой билет из пачки и купил его. Сразу же стер защитный слой и увидел выигрыш», — приводит слова иркутянина пресс-служба Всероссийской государственной лотереи.

Победитель лотереи — геолог-инженер, который работает вахтовым методом. С ранних лет его интересует астрология. Сообщается, что иркутянин даже помогает людям узнать об их предназначении с помощью индивидуального гороскопа.

Представителей пяти знаков зодиака ждут приятные перемены в грядущем марте. Об этом сообщил известный астролог Павел Глоба. Например, овны добьются успеха на работе и уважения со стороны начальства.