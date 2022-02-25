Минобороны РФ: Уоллес пытается оправдаться перед британцами за потраченные на ВСУ средства

Москва, 25 февраля. Оборонное ведомство РФ ответило на публичные оценки действий российской армии в ходе спецоперации на Украине главой минобороны Британии Беном Уоллесом.

В Минобороны России заявили, что личные оценки Уоллеса, которые касаются проведения ВС РФ операции на Украине, не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне.

«Это попытка оправдания перед избирателями консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ», — сказано в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство выпустило обращение к гражданам Украины. В нем говорится, что ВС РФ никаких ударов по жилым кварталам Киева наносить не будут.