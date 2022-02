​​​​​​​Как спецоперация на Украине повлияет на отношения России с Индией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал одним из первых мировых лидеров, которые говорили с президентом России Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине. Он призывал к деэскалации и возвращению за стол переговоров. Индия по-прежнему считает, что нужно говорить именно об этом, а не ответных мерах и санкциях. Нью-Дели пытается сохранить баланс между двумя своими союзниками — Москвой и Вашингтоном — в ситуации предельной напряженности их отношений. Как в Индии воспринимают происходящее на Украине рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Балансирование Нью-Дели

Несмотря на слабые (за исключением оборонных поставок) экономические связи России и Индии, украинский кризис может иметь значительные последствия для внешней политики Нью-Дели, поскольку он углубит конфронтацию между Россией и Китаем с одной стороны, и США — с другой. Нарендра Моди может столкнуться с жесткой необходимостью сделать выбор между двумя сторонами и отойти от традиционной стратегии неприсоединения и нейтралитета.

Пока что Нью-Дели балансирует между Москвой и Вашингтоном. Индийский премьер-министр переговорил по телефону с Владимиром Путиным, призвав к заключению мира и возврату к переговорам. За день до начала военной операции министр иностранных дел С. Джайшанкар отмечал, что «ситуация на Украине уходит своими корнями в постсоветскую политику, расширение НАТО и динамику отношений между Россией и Европой». Таким образом он пытался аннулировать проводимые США аналогии с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркнуть тот факт, что эта проблема не имеет отношения к Индии.

Amidst the Russia-Ukraine war, PM Modi spoke to Vladimir Putin, appealed for peace, said- solve the issue through dialogue https://t.co/M0pxhn8XEt — amar (@amar941157) February 25, 2022

Уже после событий 24 февраля посол Индии в ООН Т.С. Тирумурти призвал все стороны приложить усилия для немедленной деэскалации конфликта и разрешения продолжающегося кризиса. Индия выступает за мирное урегулирование в соответствии с международным правом и не присоединяется к осуждению РФ, высказанному другими странами.

#WATCH | Delhi: Dr Igor Polikha, Ambassador of Ukraine to India seeks Government of India's intervention amid #RussiaUkraineConflict; urges PM Narendra Modi to speak with Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/L1b48I42DN — ANI (@ANI) February 24, 2022

Политические отношения России и Индии

Некоторые политические аналитики в Нью-Дели говорят о том, что настала пора пересмотреть подход к отношениям с Москвой.

« Реальность, с которой необходимо столкнуться, заключается в том, что независимо от того, как будет развиваться этот кризис, Россия, скорее всего, окажется в еще более незащищенной ситуации, чем сегодня. Если РФ успешно завершит военную операцию на Украине, это, вероятно, приведет к еще большей незащищенности Европы и США, что сделает НАТО более сплоченным и решительным. Швеция и Финляндия, традиционно нейтральные, могут рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО, приблизив альянс к границам России. Если же операция провалится, будет свернута или отменена, чувство обиды и незащищенности Москвы только усугубится. В любом случае последствием станет еще более тесное сотрудничество между Китаем и Россией, которое продлится в обозримом будущем», — пишет профессор кафедры международных отношений Университета Джавахарлала Неру Раджеш Раджагопалан.

По его мнению, китайско-американское уравнение для Индии имеет нулевую сумму — все, что делает слабее США, усиливает Китай, и наоборот. Таким образом, интересы Москвы прямо противоречат интересам Нью-Дели, потому что ослабление позиций Вашингтона усилит Пекин, во многом в ущерб Индии.

Here’s why India-Russia rift will deepen with Ukraine crisis. It’s foolish thinking otherwise https://t.co/Df7Ugv8j6X via @ThePrintIndia — Rasik (@sesameH009) February 15, 2022

Бывший посол Индии в России и бывший председатель Консультативного совета по национальной безопасности П.С. Рагхаван отмечает следующее:

«На Индию будет оказано сильное давление, чтобы она недвусмысленно осудила действия России как нарушение международного права. Это ставит нас перед сложной задачей. Но мы проходили через это и раньше, в 2014 году. Партнерство между Нью-Дели и Москвой важно для нашей совместной работы в сфере обороны и для взаимодействия с Ираном, Центральной Азией и Афганистаном. Нам необходимо сделать так, чтобы на важнейшие области сотрудничества не влияли бесполезные заявления о действиях России. Это прагматизм, который все страны привносят в международные отношения. К сожалению, США могут на некоторое время увязнуть в Европе, разбираясь с последствиями кризиса на Украине. Это, вероятно, ослабит их внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, что не отвечает интересам Индии. Конфронтация между США и Россией также устраивает Пекин, поскольку она увеличивает зависимость РФ от китайской поддержки и дает ему большую свободу действий».

Индийцы на Украине

Еще один важный фактор, влияющий на позицию Нью-Дели, это около 16 000 индийских студентов, которые до сих пор находятся на Украине. Кадры замерзших юношей и девушек, которым сотрудники посольства раздают указания по поиску бомбоубежищ на картах города, обошли все индийские социальные сети. Если кто-то из этих студентов пострадает — Моди встретится не только с жесткой критикой оппозиции, но и с серьезным недовольством своих избирателей. Сейчас Индия вывозит своих граждан через КПП на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. В присутствии дипломатических сотрудников пограничники пропускают индийских граждан, не требуя шенгенской визы. Правительство оплачивает им авиабилеты для возвращения домой, поскольку у Индии больше нет собственной государственной авиакомпании. Но чтобы вывезти такое количество людей понадобится много времени и усилий, тем более что многие находятся очень далеко от границы.

Indian students stranded in kyiv Railway station in Ukraine.#RussiaUkraineConflict



pic.twitter.com/RX9hTvqfjM — Hemant Rajaura (@hemantrajora_) February 24, 2022

Торговые отношения России и Индии

На долю России сейчас приходятся только 0,8% экспорта Индии и 1,5% импорта. Это означает, что помимо глобальных последствий, таких как рост цен на нефть, события в Восточной Европе не окажут значительного прямого влияния на индийскую промышленность.

«Что касается торговли, то на данный момент особого беспокойства нет, поскольку мы мало что экспортируем или импортируем. Импорт нефти из России незначителен и может быть заменен другими рынками», — считает генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай.

В 2021 финансовом году экспорт Индии в Россию составил 2,6 млрд долларов, в то время как импорт — 5,5 млрд. Индия поставила в Россию фармацевтическую продукцию на сумму 469 млн долларов и электротехническое оборудование на 301 млн. Другие статьи экспорта включают в себя чай, одежду и текстиль. Нефтепродукты составляли половину импорта из России. Однако их объем (3,7 млрд долларов) очень мал в общей сумме — 150 млрд.

Председатель Совета по содействию экспорту одежды Нарендра Гоенка заявил, что торговля Индии текстилем с Россией и Украиной довольно ограничена и, следовательно, влияние на сектор будет минимальным. В целом, экспорт текстиля может даже выиграть, если напряженность укрепит доллар.

Единственная отрасль, где прекращение или снижение торговли с Украиной и Россией вызывает тревогу (помимо обороны) — это производство чая.

«Российский рынок индийского чая чрезвычайно важен, поскольку существуют проблемы с оплатой поставок в Иран — еще одно важное направление экспорта. Около 18% поставок индийского чая идет в Россию», — утверждает председатель Чайной ассоциации Индии Наянтара Пальчоудхури.

Однако чайная промышленность ощутит последствия кризиса не сразу, поскольку основная часть поставок приходится на период с мая по октябрь.

Russia-Ukraine conflict to weigh heavily on tea exports from India https://t.co/Vr8relvmsM @businessline @RichaMishraBL — shobha roy (@shobharoy) February 24, 2022

Оборонные закупки

Совсем другая картина в оборонных закупках. Россия по-прежнему является одним из крупнейших поставщиков оружия в Индию. Согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2016 по 2020 годы на Индию приходилось почти четверть (23%) общего объема российского экспорта вооружений, а на Россию — примерно половина (49%) индийского импорта.

В декабре прошлого года Нарендра Моди и Владимир Путин подписали 10-летний пакт о сотрудничестве в области обороны. Москва начала поставлять Нью-Дели противоракетные системы С-400. На пресс-конференции вечером перед началом спецоперации на Украине заместитель главы российской миссии в Нью-Дели Роман Бабушкин выразил надежду, что санкции не повлияют на текущие военные проекты России с Индией.

Curbs won’t affect India defence ties: Russia



READ: https://t.co/a8W6HS8cf7 pic.twitter.com/d9Ekv2Pfwl — The Times Of India (@timesofindia) February 24, 2022

В то время как президент Джо Байден с недвусмысленным намеком на Индию и Пакистан заявил, что «любая нация, которая одобряет агрессию России против Украины, будет запятнана сообщничеством». Секретарь министерства иностранных дел Харш Шрингла отметил, что двусторонние отношения между Россией и Индией, вероятно, пострадают из-за жестких экономических санкций, введенных в отношении Москвы различными странами.

«Ситуация развивается и мы должны посмотреть, какое влияние эти санкции окажут на наши собственные интересы», — сказал он на специальном брифинге для СМИ 24 февраля.

Шрингла подчеркнул, что «фактическое воздействие санкций» необходимо тщательно изучить, потому что «любые санкции окажут влияние на существующие отношения».

Поставки российских систем С-400 уже вызвали недовольство в Вашингтоне, поскольку с 2017 года они находятся под действием закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Данный акт дает право администрации США вводить экономические санкции в отношении стран, которые закупают у России оборонную технику.

Что дальше?

Индийские СМИ со ссылкой на правительственные и банковские источники сообщают, что Нью-Дели изучает способы создания механизма оплаты в рупиях для торговли с Россией, чтобы смягчить удар западных санкций. Это однозначно показывает, что Нью-Дели готов искать пути и способы продолжения сотрудничества с Москвой. Однако едва ли оно останется без изменений. Не только США, но и Франция, стратегический партнер Индии в Европе и Индо-Пацифике, также негативно относится к развитию ситуации на Украине и может присоединиться к Вашингтону с требованием занять более четкую позицию. Игнорировать коллективный голос европейских и заокеанских партнеров будет очень непросто.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.