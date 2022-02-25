Си Цзиньпин заверил Путина, что уважает действия России по Украине

Пекин, 25 февраля. Китай уважает действия российского руководства по ситуации на Украине. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидер Китая провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили украинский кризис о военную операцию Москвы в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Отмечена недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран», — сообщили в пресс-службе Кремля.

МИД Китая ранее отреагировал на санкции западных стран против России. Дипломаты заявили, что считают незаконными ограничения в отношении Москвы.