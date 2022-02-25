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Си Цзиньпин заверил Путина, что уважает действия России по Украине

Политика
Си Цзиньпин заверил Путина, что уважает действия России по Украине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Пекин, 25 февраля. Китай уважает действия российского руководства по ситуации на Украине. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидер Китая провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили украинский кризис о военную операцию Москвы в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Отмечена недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран», — сообщили в пресс-службе Кремля.

МИД Китая ранее отреагировал на санкции западных стран против России. Дипломаты заявили, что считают незаконными ограничения в отношении Москвы.

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Все новости / Политика / Си Цзиньпин заверил Путина, что уважает действия России по Украине
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