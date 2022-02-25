Жители Крыма объяснили, почему они поддерживают проведение операции РФ на Украине

Корреспондент ФАН выяснил у жителей Крыма, что они думают о проведении специальной операции на Украине. Также люди рассказали, почему они верят, что для украинского народа все закончится хорошо.

«Я думаю, что Украина в течение нескольких дней будет наконец-то освобождена от радикалов, которые там захватили власть, после чего мы все вместе отпразднуем нашу общую победу. У нас у всех там много родственников и знакомых, поэтому мы не понаслышке знаем, какое у людей там реальное отношение к России, войне в Донбассе и переписыванию нашей общей истории. Конечно, на некоторую часть украинцев, к сожалению, восьмилетняя антироссийская пропаганда подействовала так, как и планировали ее авторы, поэтому с ними потом тоже придется немного помучаться, чтобы рассказать правду. Хочу сказать, что Крым является самым наглядным примером того, как можно победить украинскую разруху. Я уверен, если люди с Украины сегодня посетят полуостров и просто пообщаются с нами, обычными жителями, то их «выздоровление» пройдет гораздо быстрее. Конечно, жаль, что пришлось идти на такие меры, но иначе ни Украину, ни Донбасс спасти нельзя», — заявил Владимир, житель Симферополя.

По этому поводу высказался другой житель крымской столицы — Андрей Бондаренко. По его словам, нынешняя ситуация на Украине является вынужденной, поскольку некогда братская России страна была превращена Западом во врага.

«Уверен, что чем дольше все это продолжалось, тем страшнее бы для нас всех все это закончилось, то есть здесь мы сыграли на опережение, что было единственным верным решением. Думаю, и так должно быть всем понятно, зачем американцы накачивали Украину оружием, зачем контролируемые структуры США выдавали Украине многомиллиардные кредиты, которые страна никогда не сможет выплатить — чтобы она была полностью марионеточным государством. Поэтому, повторюсь, проведение этой операции является единственным верным решением, хотя очевидно, что никто из нас никогда этого не хотел», — сказал собеседник издания.

Также Бондаренко добавил, что Украина — прекрасная страна с хорошими людьми и огромными перспективами, которыми можно будет воспользоваться при дружеских отношениях с Россией. Тем более наша страна сегодня — это не то слабое государство, которое образовалось после распада СССР, сегодня Российская Федерация — сверхдержава.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что редактор британского издания The Times попалась на фейке о военной операции России на Украине.