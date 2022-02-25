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«Аэрофлот» отменил рейсы в Волгоград и Ставрополь на 25 февраля

Общество
«Аэрофлот» отменил рейсы в Волгоград и Ставрополь на 25 февраля
pixabay.com  /  xmn1335

Москва, 25 февраля. Кампания «Аэрофлот» отменяет рейсы в Ставрополь и Волгоград на пятницу из-за закрытия аэропортов в этих населенных пунктах.

Запланированные на 25 февраля полеты самолетов «Аэрофлота» в указанные города не будут осуществляться в связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных России, сообщил перевозчик на своем официальном сайте.

«В связи с закрытием воздушного пространства в ряде южных регионов России Аэрофлот частично отменяет рейсы Москва — Волгоград — Москва, Москва — Ставрополь — Москва, запланированные в расписании на 25 февраля,» — говорится в сообщении», — говорится в сообщении.

Небо на юге РФ закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля по 2 марта из-за проведения специальной операции в Донбассе, направленной на прекращение украинской агрессии против жителей ЛНР и ДНР.

Деятельность аэропортов приостановлена в Геленджике, Анапе, Симферополе, Элисте, Краснодаре, Брянске, Белгороде и Курске. Гражданам следует узнавать всю информацию на официальных сайтах авиакомпаний.

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