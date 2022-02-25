Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 17:58
17:57
Спорт
«Росгонки» выступили с заявлением после отмены Гран-при России «Формулы-1» в Сочи
17:56
Происшествия
В Чернигове полыхает здание местного управления СБУ
17:55
Политика
«Помогли тебе твои ляхи?»: почему к президенту Зеленскому может не остаться уважения в мире
17:55
Шоу-бизнес
Дочь Успенской объяснила конфликт с матерью употреблением наркотиков
17:54
Экономика
РСПП предложил создать аналог SWIFT для стран БРИКС
17:53
Армия
Путин заявил об успешном выполнении российскими солдатами задачи по защите Отечества
17:53
Политика
Киевский политолог Куса: «Украинцам не нужно строить иллюзий по поводу помощи Запада»
17:51
Армия
Путин: бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжелое вооружение в центре городов
17:50
Политика
Путин заявил, что основные боестолкновения на Украине идут с отрядами националистов
17:48
Политика
«Цели — разные»: почему сводки о гибели мирных граждан приходят только со стороны ДНР и ЛНР
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Жительница Крыма рассказала военкорам об остановке в республике на фоне операции ВС РФ

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 17:37
Армия
Жительница Крыма рассказала военкорам об остановке в республике на фоне операции ВС РФ
Народные новости

Красноперекопск, 25 февраля. Жители крымского города Красноперекопск на всякий случай закупились продуктами и лекарствами на фоне начала операции ВС РФ по демилитаризации Украины. Местная жительница рассказала ФАН какая обстановка царит в городе теперь.

Корреспондент Федерального агентство новостей пообщался с жительницей Красноперекопска, которая рассказала, что еще сутками ранее жители города бросились скупать продукты и медикаменты на всякий случай на фоне операции ВС РФ на Украине. В течение суток машины, танки и бронетехника ВС РФ следовала по трассе и через город, но на второй день их поток уменьшился.

 

«Иногда где-то далеко "бабахает". Но настроение у многих уже не такое тревожное, каким было вчера», — рассказывает жительница Красноперекопска Людмила.

По словам горожанки, возле банкоматов были огромные очереди, все снимали деньги, боясь, что полуостров останется без электричества и связи. Во второй день операции ВС РФ их опасения не подтвердились.

Власти республики тем временем готовятся к получению воды по Северо-Крымскому каналу, работу которого восстанавливают российские военные.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Жительница Крыма рассказала военкорам об остановке в республике на фоне операции ВС РФ
украина россия крым
Комментировать