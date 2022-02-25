Жительница Крыма рассказала военкорам об остановке в республике на фоне операции ВС РФ

Красноперекопск, 25 февраля. Жители крымского города Красноперекопск на всякий случай закупились продуктами и лекарствами на фоне начала операции ВС РФ по демилитаризации Украины. Местная жительница рассказала ФАН какая обстановка царит в городе теперь.

Корреспондент Федерального агентство новостей пообщался с жительницей Красноперекопска, которая рассказала, что еще сутками ранее жители города бросились скупать продукты и медикаменты на всякий случай на фоне операции ВС РФ на Украине. В течение суток машины, танки и бронетехника ВС РФ следовала по трассе и через город, но на второй день их поток уменьшился.

«Иногда где-то далеко "бабахает". Но настроение у многих уже не такое тревожное, каким было вчера», — рассказывает жительница Красноперекопска Людмила.

По словам горожанки, возле банкоматов были огромные очереди, все снимали деньги, боясь, что полуостров останется без электричества и связи. Во второй день операции ВС РФ их опасения не подтвердились.

Власти республики тем временем готовятся к получению воды по Северо-Крымскому каналу, работу которого восстанавливают российские военные.