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Воздушное пространство Польши будет закрыто для российских компаний с полуночи

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 16:50
Общество
Воздушное пространство Польши будет закрыто для российских компаний с полуночи
pxhere.com

Варшава, 25 февраля. Правительство Польши заявило о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.

Соответствующее постановление вступает в силу с 2 часов ночи субботы по московскому времени. Подготовить постановление кабмина о закрытии воздушного пространства ранее поручил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Соответствующие нормы незамедлительно разрабатываются. Запрет будет действовать с полуночи», — заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

Сразу две авиакомпании Великобритании ранее перестали использовать воздушное пространство Российской Федерации. Речь идет о British Airways и Virgin Atlantic.

Несколько стран закрыли свое воздушное пространство для России на фоне эскалации конфликта в Донбассе. Вынужденная военная операция РФ в ЛДНР началась для предотвращения кровопролития. Своим решением президент Владимир Путин намерен остановить агрессию против жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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россия донбасс польша воздушное пространство
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