Нефть и рубль «успокоились»: как сложилась ситуация на рынках после введения санкций против РФ

На фоне объявленных России санкций, которые не затрагивают энергетическую сферу, цены на нефть стабилизировались, рубль же удерживают меры, предпринимаемые Центробанком РФ. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

По словам аналитиков, панические настроения на рынках из-за ситуации вокруг Украины остаются. Нефтяные котировки из-за опасения введения санкций против России растут, цены 24 февраля поднимались до 106 долларов за баррель. Однако на фоне сообщений, что ограничения не коснутся энергетического рынка, обстановка несколько разрядилась и стоимость нефти опустилась обратно до 95 долларов за баррель марки Brent.

«Участники рынка, можно сказать, выдохнули. Стало понятно, что ограничений по предложениям российского рынка нет. При этом также президент США Джо Байден сказал, что Америка будет делать все возможное для стабилизации ситуации на сырьевом рынке. В том числе рассматривается вариант продажи дополнительных объемов черного золота из стратегических резервов для снижения цен», — рассказали эксперты.

Запас нефти в США увеличился на 4,5 млн баррелей, хотя прогноз был всего в 440 тыс. При этом снизились запасы нефти в поставочном хранилище США на 2 млн баррелей и запасы бензина на 582 тыс. баррелей. Также снизились запасы нефти в стратегическом резерве на 2,4 млн баррелей, упав до отметки 582,4 млн, что является минимальным значением 2022 года. Как объяснили аналитики, эти данные свидетельствуют о крайне низких запасах нефти и очень высоком спросе на нее.

Сейчас также большое внимание приковано к переговорам по возобновлению иранской ядерной сделки, поскольку именно снятие эмбарго с республики может пополнить рынок сырьем. Пока же актуальным диапазоном цен для черного золота является 96-105 долларов за баррель марки Brent.

Золото

На фоне миротворческой операции на Украине цены на золото 24 февраля поднимались до отметки 1975 долларов за тройскую унцию — драгметалл начал пользоваться спросом. Но нельзя забывать и про высокую инфляцию в мире, отмечают аналитики. Она также поддерживает цены на золото.

«После того как были объявлены новые санкции против России, ситуация на рынках немного успокоилась. Даже американские индексы на этом фоне начали вчера подрастать. Это оказало небольшое давление на золото», — пояснили эксперты.

В ближайшее время в центре внимания у трейдеров будет очередное заседание Федеральной резервной системы США. Специалисты предположили, что, учитывая геополитическую напряженность, ФРС не будет делать резких движений. Но повышение ставки все же неизбежно из-за инфляции, признали они.

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Сейчас актуальная стоимость золота — 1880-1950 за тройскую унцию.

Рубль

Национальная валюта по-прежнему сохраняет высокую волатильность, курс колебался от 81 до 90 рублей за доллар. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, курс составляет около 86 рублей за доллар.

«Новые санкции коснулись прежде всей финансовой сферы России. Введены санкции против крупнейших банков России. На фоне напряженной ситуации на Украине в России произошло массовое бегство западных инвесторов, в первую очередь распродавались ценные бумаги федерального займа, а также акции крупнейших предприятий России. По всей видимости, западные инвесторы пока покинут российский рынок на неопределенный срок», — рассказали эксперты.

В нынешних условиях Центробанк России делает все возможное для стабилизации ситуации. По заявлениям регулятора, денег сейчас достаточно, поэтому проблем с переводами средств и снятием наличных быть не должно.