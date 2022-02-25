«Он стал жертвой эмоций»: Валерий Ачкасов о неожиданных заявлениях президента Чехии

Начатая Вооруженными силами России специальная военная операция на Украине внезапно послужила причиной резкой смены политического настроения у президента Чехии Милоша Земана, который еще совсем недавно вполне сносно относился к России, не верил версиям «русского следа» в деле о взрывах складов во Врбетице и был по этой причине всячески поругаем чешскими антироссийскими кругами. Например, в мае прошлого года в Праге даже состоялась масштабная акция протеста, участники которой обвиняли президента страны в государственной измене… И вот все изменилось.

24 февраля Милош Земан выступил с неожиданным для него заявлением, в котором потребовал «жестко наказать» Москву за ее действия, направленные против нынешнего киевского режима.

«Настало время добиться гораздо более жестких санкций, чем те, что планировались изначально, под которыми я имею в виду прежде всего санкции в области так называемого SWIFT», — сказал он.

О том, почему у, казалось бы, опытнейшего политика произошел такой радикальный разворот риторики, ФАН побеседовал со специалистом по международным отношениям, политологом Валерием Ачкасовым, который предположил, что Земан стал жертвой собственных эмоций.

«Думаю, это была чересчур эмоциональная реакция на спецоперацию. Вероятно, он вдруг вспомнил 68-й год, когда советские танки появились на улицах Праги… Правда, танки ГДР и Польши там тоже появились, но в голове Земана появилась связь именно с советскими. Ну и, конечно же, сыграло свою роль постоянное давление, оказываемое на него партнерами по Евросоюзу», — заключил эксперт.

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По мнению некоторых аналитиков, идея отключить российские банки от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT не является «чешской», а глава республики просто использовал в своих инициативах уже готовые западные наработки. Об этом говорит и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, которого процитировали «Известия»:

«Как известно, эту идею несколько лет тому назад начали генерировать США. Вопрос жесткого разговора или санкций — это тоже не чешское изобретение... Тезис о поддержке Украины — опять же американский. Очень жаль, что Земан отошел от сбалансированной позиции и занял неконструктивную проамериканскую позицию».

При всем при этом Россия не просто свыклась с санкциями, которые Запад накладывает на нее уже давным-давно, но и научилась парировать их последствия. По этой причине можно с уверенностью утверждать о том, что очередной комплект ограничений не сможет оказать никакого влияния на действия Москвы в отношении Киева.