Американские концерты Гергиева и Мацуева отменили из-за их позиции по Украине

Вашингтон, 25 февраля. Представители российской культуры за рубежом попали под мощный прессинг со стороны западных концертных агентств. От них требуют публичного осуждения российской операции по принуждению киевского режима к миру.

Информация об этом появилась на портале Slippedisc, посвященном классической музыке. Сообщается, что дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев столкнулись с отменой запланированного концерта в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Оба музыканта обвиняются в том, что являются сторонниками президента Путина.

ГЕРГИЕВУ ОТКАЗЫВАЮТ В КОНЦЕРТАХ



"Карнеги-холл" объявил, что дирижер В. Гергиев не примет участие в ближайших концертах...

Аналогичные проблемы возникли у Гергиева и миланском театре "Ла Скала", где он дирижирует оперой "Пиковая дама".



Вести. ru. 25 февраля 2022 pic.twitter.com/EFMzPaNANa — khabarovskopera (@khabarovskopera) February 25, 2022

«Карнеги-Холл и Венский филармонический оркестр сегодня совместно объявили, что Янник Несе-Сеген заменит Валерия Гергиева, возглавляющего Венский филармонический оркестр, на трех концертах в Карнеги-холле с пятницы, 25 февраля по воскресенье, 27 февраля. Кроме того, пианист Денис Мацуев не будет выступать с оркестром в пятницу, 25 февраля. Солист этой программы будет объявлен позднее. Концертные программы для трех выступлений Венской филармонии останутся в соответствии с планом. Карнеги-Холл и Венский филармонический оркестр безмерно благодарны Яннику Несе-Сегену за то, что он принял участие в этих выступлениях в очень сжатые сроки», — говорится в официальном заявлении концертного зала, опубликованном 24 февраля.

Также стало известно о том, что мэр Мюнхена предъявил Валерию Гергиеву, который в настоящее время является главным дирижером Мюнхенской филармонии трехдневный ультиматум с требованием публично осудить военную спецоперацию, проводимую российской армией на Украине.

«В противном случае нам придется расторгнуть контрактные отношения», — заявил обер-бургомистр Дитер Райтер.

И я понимаю, что теперь можно быть внезапным миротворцем, заламывая ручки. А где вы были, миротворцы? Когда Гергиев играл концерт-реквием в Цхинвале, со свечами в память невинно убиенных душ вместо зрителей , в древней Пальмире, которую потом опять попытались сравнять с землёй? https://t.co/2SCvGvwMIi pic.twitter.com/MKA9iJc1TH — ????Ruslana Boshirova Альянс пианистов???? (@ValLisitsa) February 25, 2022

С аналогичным прессингом в свое время столкнулась пианистка Валентина Лисица. Исполнительница столкнулась с отменой концертов и запрете на авиаперелеты со стороны некоторых авиакомпаний после высказываний с осуждением государственного переворота в Украине и необходимости мирного урегулирования на Донбассе.