Триполи, 25 февраля. Служащие нефтяной отрасли Ливии раскритиковали действия потерявшего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дбейбы.

Накануне представители профсоюза и работники НПЗ Аз-Завии провели митинг с требованием выплат обещанного жалования. Кабмину дали срок до начала марта. В противном случае они намерены организовать частичную забастовку на всех нефтяных месторождениях и в портах.

«Мы оставляем правительству последнюю возможность позаботиться о правах рабочих и пустить бюджеты на обеспечение производственного процесса и развитие сектора», — заявили нефтяники.

Демонстранты призвали министерство нефти и газа и Национальную нефтяную корпорацию (ННК) объединить усилия для защиты прав служащих. Они попросили у ведомств содействия в удовлетворении выдвинутых требований.

Правительство Дбейбы, придя к власти в марте прошлого года, пообещало гражданам повышение зарплат. Однако уже спустя несколько месяцев стало понятно, что эти заявления оказались пустыми. Ливийцам не раз приходилось выходить на митинги, чтобы напомнить верхушке об обязательствах.

Сам глава ПНЕ обогатился за счет государственных средств путем расхищения нефтяных доходов при содействии специального посланника генсека ООН в Ливии Стефани Уильямс. Контроль над ливийскими инвестиционными проектами позволил политику приблизиться к активам, похищенным в эпоху Муаммара Каддафи.

عمال النفط يطالبون بالرواتب الموعودة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية

نظم عمال النقابة العامة للنفط والنقابات العمالية بمجمع الزاوية احتجاجا للمطالبة بدفع رواتبهم. أعلنوا عزمهم على بدء إضراب جزئي بجميع المواقع البحرية والحقول النفطية منذ بداية مارس