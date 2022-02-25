Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 17:57
17:56
Происшествия
В Чернигове полыхает здание местного управления СБУ
17:55
Политика
«Помогли тебе твои ляхи?»: почему к президенту Зеленскому может не остаться уважения в мире
17:55
Шоу-бизнес
Дочь Успенской объяснила конфликт с матерью употреблением наркотиков
17:54
Экономика
РСПП предложил создать аналог SWIFT для стран БРИКС
17:53
Армия
Путин заявил об успешном выполнении российскими солдатами задачи по защите Отечества
17:53
Политика
Киевский политолог Куса: «Украинцам не нужно строить иллюзий по поводу помощи Запада»
17:51
Армия
Путин: бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжелое вооружение в центре городов
17:50
Политика
Путин заявил, что основные боестолкновения на Украине идут с отрядами националистов
17:48
Политика
«Цели — разные»: почему сводки о гибели мирных граждан приходят только со стороны ДНР и ЛНР
17:47
Происшествия
Пустой снаряд времен ВОВ обнаружили на территории Кировского завода в Петербурге
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Нефтяники потребовали от ПНЕ Ливии обещанных выплат

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 16:55
Весь мир
Нефтяники потребовали от ПНЕ Ливии обещанных выплат
ФБА «Экономика сегодня»  /  Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Триполи, 25 февраля. Служащие нефтяной отрасли Ливии раскритиковали действия потерявшего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дбейбы.

Накануне представители профсоюза и работники НПЗ Аз-Завии провели митинг с требованием выплат обещанного жалования. Кабмину дали срок до начала марта. В противном случае они намерены организовать частичную забастовку на всех нефтяных месторождениях и в портах.

«Мы оставляем правительству последнюю возможность позаботиться о правах рабочих и пустить бюджеты на обеспечение производственного процесса и развитие сектора», — заявили нефтяники.

Демонстранты призвали министерство нефти и газа и Национальную нефтяную корпорацию (ННК) объединить усилия для защиты прав служащих. Они попросили у ведомств содействия в удовлетворении выдвинутых требований.

Правительство Дбейбы, придя к власти в марте прошлого года, пообещало гражданам повышение зарплат. Однако уже спустя несколько месяцев стало понятно, что эти заявления оказались пустыми. Ливийцам не раз приходилось выходить на митинги, чтобы напомнить верхушке об обязательствах.

Сам глава ПНЕ обогатился за счет государственных средств путем расхищения нефтяных доходов при содействии специального посланника генсека ООН в Ливии Стефани Уильямс. Контроль над ливийскими инвестиционными проектами позволил политику приблизиться к активам, похищенным в эпоху Муаммара Каддафи.

 

عمال النفط يطالبون بالرواتب الموعودة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية

نظم عمال النقابة العامة للنفط والنقابات العمالية بمجمع الزاوية احتجاجا للمطالبة بدفع رواتبهم. أعلنوا عزمهم على بدء إضراب جزئي بجميع المواقع البحرية والحقول النفطية منذ بداية مارس

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Нефтяники потребовали от ПНЕ Ливии обещанных выплат
ливия нефтяники пне дбейба
Комментировать