Двух жителей Магнитогорска осудили за организацию канала нелегальной миграции

Двух жителей Магнитогорска осудили за организацию канала нелегальной миграции

Челябинск, 26 февраля. Сотрудники ФСБ России по Челябинской области разоблачили махинации двух магнитогорцев по организации незаконной миграции.

Как пояснили в региональном ФСБ, задержанные помогали иностранцам фиктивно вставать на регистрационный учет, получать вид на жительство, гражданство России и заключать браки с гражданами России. В сговоре участвовал сотрудник миграционного отдела. Он передавал взятки бывшему сотруднику миграционного отдела полиции Магнитогорска в обмен на непринятие мер административного характера по выявляемым фактам прибытия нелегалов. Уголовное дело было рассмотрено в Ленинском районном суде Магнитогорска, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Подозреваемые были признаны виновными в даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Одного из преступников приговорили к трем годам колонии общего режима, второй получил три с половиной года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Отмечается, что получивший взятку сотрудник миграционного отдела лишился работы, получил условный срок на два с половиной года и должен выплатить штраф в 290 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в Екатеринбурге по факту избиения нелегальными мигрантами девушки и ее матери. Женщина угодила в больницу с травмой головы и переломом ноги в тяжелом состоянии. Ее дочь получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Автор: Иван Иванов