Двух жителей Магнитогорска осудили за организацию канала нелегальной миграции

Челябинск, 26 февраля. Сотрудники ФСБ России по Челябинской области разоблачили махинации двух магнитогорцев по организации незаконной миграции.

Как пояснили в региональном ФСБ, задержанные помогали иностранцам фиктивно вставать на регистрационный учет, получать вид на жительство, гражданство России и заключать браки с гражданами России. В сговоре участвовал сотрудник миграционного отдела. Он передавал взятки бывшему сотруднику миграционного отдела полиции Магнитогорска в обмен на непринятие мер административного характера по выявляемым фактам прибытия нелегалов. Уголовное дело было рассмотрено в Ленинском районном суде Магнитогорска, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Подозреваемые были признаны виновными в даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Одного из преступников приговорили к трем годам колонии общего режима, второй получил три с половиной года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Отмечается, что получивший взятку сотрудник миграционного отдела лишился работы, получил условный срок на два с половиной года и должен выплатить штраф в 290 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в Екатеринбурге по факту избиения нелегальными мигрантами девушки и ее матери. Женщина угодила в больницу с травмой головы и переломом ноги в тяжелом состоянии. Ее дочь получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.