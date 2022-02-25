Как живет Донецк на второй день российской спецоперации по защите Донбасса: видео ФАН

Донецк, 25 февраля. Сегодня в столице Донецкой Народной Республики (ДНР) спокойно. На улицах города довольно мало людей, и в основном только женщины и дети. Объяснить это можно тем, что большая часть мужчин добровольно отправилась на фронт, чтобы защищать свою землю от украинских войск и участвовать в российской операции по обеспечению безопасности региона.

На донецких улицах сейчас очень мало машин. На домах висят баннеры со слоганами «Русский Донбасс» и другими подобными, демонстрирующими самоидентификацию граждан. На многих государственных учреждениях можно увидеть флаги РФ.

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины все еще продолжают атаковать различные населенные пункты республики, в том числе и окраины столицы, взрывов в Донецке сейчас не слышно.

Эксклюзивные кадры из города международной редакции Федерального агентства новостей прислал ополченец и публицист Владлен Татарский.

Операция ВС РФ официально началась ранним утром 24 февраля. По приказу российского президента Владимира Путина военнослужащие страны начали осуществлять действия, направленные на обеспечение безопасности Донбасса и демилитаризации Украины.

Большое количество объектов инфраструктуры ВСУ, включая аэродромы, средства ПВО и авиационные парки, были выведены из строя. В то же время силы Народной милиции ДНР и ЛНР переняли инициативу, прорвали оборону украинской армии и вместе с военнослужащими РФ продвигаются в направлении Киева.