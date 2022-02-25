Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 17:57
17:56
Происшествия
В Чернигове полыхает здание местного управления СБУ
17:55
Политика
«Помогли тебе твои ляхи?»: почему к президенту Зеленскому может не остаться уважения в мире
17:55
Шоу-бизнес
Дочь Успенской объяснила конфликт с матерью употреблением наркотиков
17:54
Экономика
РСПП предложил создать аналог SWIFT для стран БРИКС
17:53
Армия
Путин заявил об успешном выполнении российскими солдатами задачи по защите Отечества
17:53
Политика
Киевский политолог Куса: «Украинцам не нужно строить иллюзий по поводу помощи Запада»
17:51
Армия
Путин: бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжелое вооружение в центре городов
17:50
Политика
Путин заявил, что основные боестолкновения на Украине идут с отрядами националистов
17:48
Политика
«Цели — разные»: почему сводки о гибели мирных граждан приходят только со стороны ДНР и ЛНР
17:47
Происшествия
Пустой снаряд времен ВОВ обнаружили на территории Кировского завода в Петербурге
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Как живет Донецк на второй день российской спецоперации по защите Донбасса: видео ФАН

Весь мир
Как живет Донецк на второй день российской спецоперации по защите Донбасса: видео ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Донецк, 25 февраля. Сегодня в столице Донецкой Народной Республики (ДНР) спокойно. На улицах города довольно мало людей, и в основном только женщины и дети. Объяснить это можно тем, что большая часть мужчин добровольно отправилась на фронт, чтобы защищать свою землю от украинских войск и участвовать в российской операции по обеспечению безопасности региона.

На донецких улицах сейчас очень мало машин. На домах висят баннеры со слоганами «Русский Донбасс» и другими подобными, демонстрирующими самоидентификацию граждан. На многих государственных учреждениях можно увидеть флаги РФ.

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины все еще продолжают атаковать различные населенные пункты республики, в том числе и окраины столицы, взрывов в Донецке сейчас не слышно.

Эксклюзивные кадры из города международной редакции Федерального агентства новостей прислал ополченец и публицист Владлен Татарский.

Операция ВС РФ официально началась ранним утром 24 февраля. По приказу российского президента Владимира Путина военнослужащие страны начали осуществлять действия, направленные на обеспечение безопасности Донбасса и демилитаризации Украины. 

Большое количество объектов инфраструктуры ВСУ, включая аэродромы, средства ПВО и авиационные парки, были выведены из строя. В то же время силы Народной милиции ДНР и ЛНР переняли инициативу, прорвали оборону украинской армии и вместе с военнослужащими РФ продвигаются в направлении Киева.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Как живет Донецк на второй день российской спецоперации по защите Донбасса: видео ФАН
днр донбасс донецк
Комментировать