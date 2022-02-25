Правительство Венесуэлы осудило санкции против России

Каракас, 25 февраля. Правительство Венесуэлы осудило антироссийские санкции США и ЕС и выразило обеспокоенность по поводу кризиса на Украине. Об этом сообщается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

«Боливарианская Республика Венесуэла, в соответствии с дипломатией мира, выражает свое стремление к мирному разрешению этого конфликта, но осуждает применение незаконных санкций и экономических карательных мер против русского народа, чьи права таким образом нарушаются», — написано в сообщении МИД.

Правительство Венесуэлы выразило сожаление по поводу ухудшения ситуации на Украине и «нарушения Минских соглашений со стороны НАТО во главе с США».

«Срыв этих соглашений привел к подрыву устоев международного права и создал серьезные угрозы против Российской Федерации, ее территориальной целостности и суверенитета, а также воспрепятствовал дружеским отношениям между соседними странами», — отметили венесуэльские власти.

Представители южноамериканского государства призвали вовлеченные стороны встать на путь к диалогу, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 16 февраля провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым в Каракасе, в результате которой он отметил движение к крепкому «военному сотрудничеству» с Россией.

Вчера президент США Джо Байден и ряд лидеров стран Запада объявили о новых антироссийских санкциях, которые планировались долгое время и были введены, когда Россия приступила к операции по демилитаризации и денацификации Украины.