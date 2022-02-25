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Экономика
Россиянам объяснили, как новые санкции Запада отразятся на финансовой системе
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Россиянам объяснили, как новые санкции Запада отразятся на финансовой системе

Экономика
Россиянам объяснили, как новые санкции Запада отразятся на финансовой системе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Запад ввел санкции против российских банков, госкомпаний, а также ограничил поставки технологий в РФ. «Коммерсантъ» выяснил, как новые ограничения отразятся на экономике страны и к чему нужно подготовиться жителям.

Через несколько часов после внесения банка «ВТБ» в санкционный список Великобритании ограничения на него наложили и США. Этого промежутка времени хватило, чтобы организация снизила долю в «Почта Банке» до менее 50%, а также передать контрольный пакет в футбольном клубе «Динамо» и вывести активы из-под потенциального действия американских санкций.

Под действие рестрикций попали дочки ВТБ, расположенные в России и восьми странах, а также банки «Открытие», «Новикомбанк» и «Совкомбанк». Санкции не повлияют на счета и вклады россиян, в том числе валютные. Все кредитные организации продолжают обслуживать розничных и корпоративных клиентов. При этом они призывают юрлиц не проводить расчеты в долларах и евро.

Власти Великобритании ввели санкции против российского «Аэрофлота» — воздушным судам авиакомпании запрещены полеты в Соединенное Королевство. Также ограничен размер вкладов россиян в британских банках и запрещено российским компаниям торговать в долларах и фунтах.

Зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владислав Корочкин ранее констатировал, что из-за новых санкций сложилась неопределенная экономическая ситуация. Никто не понимает, как будут работать разные типы предприятий и как расплачиваться с иностранными партнерами, цитирует его INFOX.

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