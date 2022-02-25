Россиянам объяснили, как новые санкции Запада отразятся на финансовой системе

Москва, 25 февраля. Запад ввел санкции против российских банков, госкомпаний, а также ограничил поставки технологий в РФ. «Коммерсантъ» выяснил, как новые ограничения отразятся на экономике страны и к чему нужно подготовиться жителям.

Через несколько часов после внесения банка «ВТБ» в санкционный список Великобритании ограничения на него наложили и США. Этого промежутка времени хватило, чтобы организация снизила долю в «Почта Банке» до менее 50%, а также передать контрольный пакет в футбольном клубе «Динамо» и вывести активы из-под потенциального действия американских санкций.

Под действие рестрикций попали дочки ВТБ, расположенные в России и восьми странах, а также банки «Открытие», «Новикомбанк» и «Совкомбанк». Санкции не повлияют на счета и вклады россиян, в том числе валютные. Все кредитные организации продолжают обслуживать розничных и корпоративных клиентов. При этом они призывают юрлиц не проводить расчеты в долларах и евро.

Власти Великобритании ввели санкции против российского «Аэрофлота» — воздушным судам авиакомпании запрещены полеты в Соединенное Королевство. Также ограничен размер вкладов россиян в британских банках и запрещено российским компаниям торговать в долларах и фунтах.

Зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владислав Корочкин ранее констатировал, что из-за новых санкций сложилась неопределенная экономическая ситуация. Никто не понимает, как будут работать разные типы предприятий и как расплачиваться с иностранными партнерами, цитирует его INFOX.