Политолог Безпалько: «На Украине Россия защищает свои национальные интересы»

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал ФАН заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что западные «партнеры» Украины готовы поддержать ее только на словах и ни один из них не намерен вмешиваться в военный конфликт.

«Тот факт, что ни одно государство Запада не стало вмешиваться в военный конфликт на Украине, был и ожидаем, и неожидан. Ведь представители Запада в последние месяцы сами всячески подталкивали Киев к войне. Они поставляли Украине десятки тонн вооружений, обнадеживали ее руководство, заверяли его в военной поддержке. И даже втихаря создавали в стране свои военные базы: например, Британия вовсю строила собственную базу ВМФ в Очакове. Все это можно было воспринимать как обещание Запада вступиться за Украину в случае начала конфликта с Россией, — отметил Безпалько. — А вот когда военный конфликт с Россией стал уже неизбежен, то все страны-участники НАТО красиво отошли в сторону и заявили, что "не будут воевать за Украину ни при каких обстоятельствах". А также оперативно эвакуировали из страны не только свои посольства, но и своих военных советников, обучавших украинских военных по стандартам НАТО. Сейчас все, на что они способны, — это запускать в зону боевых действий свои беспилотники, да и то под угрозой того, что те будут сбиты российскими ПВО».

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По мнению Богдана Безпалько, военная операция России на Украине может занять по времени от нескольких дней до нескольких недель. При этом эксперт признал, что многие украинцы сегодня негативно воспринимают проведение российской операции в своей стране.

«Утрата симпатий к России в нынешних условиях — это неизбежное следствие конфликта. Но нужно учесть, что в последнее время Украина была фактически тоталитарным государством, в котором была тщательно зачищена медиасфера. Режим Владимира Зеленского при молчаливом одобрении Запада методично закрывал оппозиционные телеканалы, печатные и электронные СМИ. Совсем недавно, в начале февраля, власти Украины закрыли телеканал «Наш», последний, который более-менее объективно подавал информацию, — напомнил Безпалько. — Неудивительно, что в этих условиях сотни тысяч украинцев подверглись информационной "обработке", им ежедневно "промывали мозги" по поводу того, что "Россия — враг и хочет разрушения Украины". Так что на бытовом уровне негатив в адрес России не удивителен».

Федеральное агентство новостей /

В то же время, отметил он, значительная часть украинцев настолько устала от своей беспросветной жизни, бедности и пропаганды, что им сейчас, по большому счету, все равно.

«Думаю, что при успешном исходе военной операции на Украине произойдет то же, что и в романе братьев Стругацких "Обитаемый остров": трансляционные вышки отключат, и миллионы украинцев, наконец, прозреют. Не стоит забывать и о большой части украинского общества, которая восемь лет ждала освобождения своей страны из цепких лап Запада, — и наконец-то дождалась этого, — отметил аналитик. — Нужно помнить, что сейчас Россия прямо защищает на Украине свои государственные и национальные интересы. И в этом процессе мы не обязаны обращать слишком пристальное внимание на настроения местного населения. Если бы нашим войскам пришлось воевать в Средней Азии или на Ближнем Востоке, — этот вопрос вообще бы не поднимался. В конце концов, Россия должна сама сформировать позитив в глазах украинцев, но время для этого наступит уже после окончания военной операции. Когда будет полностью переформатировано информационное поле Украины, и людям начнут давать объективную информацию о происходящем».

Богдан Безпалько уверен, что военная операция РФ на Украине вряд ли продлится слишком долго, а руководство ВС РФ заранее продумало все возможные варианты развития событий.

Федеральное агентство новостей /

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить с Россией о нейтральном статусе. А также рассказал, что страны НАТО избегают давать Украине какие-либо гарантии.

«Я говорю всем нашим партнерам, что сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас в Альянс с собой они брать не готовы. Я спросил у 27 лидеров Европы: "Будет ли Украина в НАТО?" Все боятся! Не отвечают. А мы не боимся ничего, защищая наше государство! Не боимся Россию и не боимся говорить с Россией» — заключил Зеленский.

По информации украинских СМИ, 25 февраля Владимир Зеленский был перевезен из Киева в специальный бункер за пределами украинской столицы.