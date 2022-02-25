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Лукашенко пообещал Путину создать безопасные условия для переговоров России и Украины

Политика
Лукашенко пообещал Путину создать безопасные условия для переговоров России и Украины
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 25 февраля. Белоруссия подтвердила готовность провести переговоры России и Украины на фоне обострения в Донбассе. Об этом президент республики Александр Лукашенко сказал в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам политика, в Минске будут созданы все условия для результативного переговорного процесса и безопасности украинской и российской делегаций.

Ранее Лукашенко предложил сделать Минск площадкой для переговоров на фоне военной операции РФ в Луганской и Донецкой народных республиках. Он рекомендовал киевской власти пойти на уступки и принять требования Москвы. Президент Белоруссии уверен, что Украина проигрывает в нынешней ситуации.

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