Лукашенко пообещал Путину создать безопасные условия для переговоров России и Украины

Минск, 25 февраля. Белоруссия подтвердила готовность провести переговоры России и Украины на фоне обострения в Донбассе. Об этом президент республики Александр Лукашенко сказал в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам политика, в Минске будут созданы все условия для результативного переговорного процесса и безопасности украинской и российской делегаций.

Ранее Лукашенко предложил сделать Минск площадкой для переговоров на фоне военной операции РФ в Луганской и Донецкой народных республиках. Он рекомендовал киевской власти пойти на уступки и принять требования Москвы. Президент Белоруссии уверен, что Украина проигрывает в нынешней ситуации.