Английский «Манчестер Юнайтед» разорвал партнерское соглашение с «Аэрофлотом»

Манчестер, 25 февраля. Руководство английского «Манчестер Юнайтед» приняло решение разорвать контракт со своим официальным авиаперевозчиком «Аэрофлот» из-за ситуации на Украине.

Информацию подтвердила пресс-служба английского топ-клуба, опубликовав на своем официальном сайте соответствующий пресс-релиз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 24 февраля заявил, что российский авиаперевозчик «Аэрофлот» включен в санкционный список из-за обострения ситуации на Украине. В связи с этим «Манчестер Юнайтед» принял решение разорвать долгосрочный контракт с компанией. На данный момент остается неизвестным, кто будет новым официальным авиаперевозчиком «красных дьяволов».

Ранее стало известно, что сборная России по футболу будет вынуждена провести стыковые матчи в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре на нейтральном поле. Польша, Чехия и Швеция 24 февраля заявили, что не поедут играть в Москву.