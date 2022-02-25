Минобороны РФ: склонных к дезертирству солдат в рядах ВСУ выявляют переодетые националисты

Москва, 25 февраля. СНБО Украины внедрил группы националистов в ряды украинской армии для выявления среди солдат не желающих воевать и потенциальных дезертиров. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В пятницу Минобороны России поделилось информацией о деятельности националистов в рядах украинской армии. Ведомству стало известно, что украинские спецслужбы заблаговременно направили в военные части националистов, которые выявляют среди солдат неблагонадежных и склонных к дезертирству.

«Зафиксирован не один случай самосудов и расправ националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава — об этом говорят сложившиеся оружие украинские солдаты», — передали в МО.

Ранее Минобороны РФ опровергло сообщение украинской прессы о якобы нанесенном с российской стороны ракетном ударе по Киеву. Ведомство передало, что факел, замеченный над столицей в ночь с 24 на 25 февраля был последствием не обстрела, а ошибки ВСУ, которые сбили собственный истребитель.