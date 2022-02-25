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Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной

Политика
Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной
instagram.com  /  @russian_kremlin

Москва, 25 февраля. Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной. Информацию сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в группу войдут представители МИД, министерства обороны и Кремля.

«Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — объяснил Песков.

В пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в ходе которого обратился к Путину. Украинский лидер призвал своего российского коллегу сесть за стол переговоров.

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Все новости / Политика / Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной
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