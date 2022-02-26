Врачи Самары извлекли орех из бронхов 11-месячного ребенка

Самара, 26 февраля. В отоларингологическое отделение Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой ежегодно поступает около 90 детей с инородными предметами, застрявшими в пищеводе и дыхательных путях.

Недавно специалисты извлекли орех из бронхов 11-месячного Ромы, удалив его с помощью эндоскопа. По словам заведующего отоларингологического отделения Евгения Слюсарева, инородные тела в бронхах очень опасны для детей, они приводят к серьезным осложнениям, передает сетевое издание «СОВА».

Чем дольше инородное тело находится в организме, тем больше времени может занять его удаление. Чаще всего инородные предметы проглатывают дети от полугода до 3 лет. Это могут быть орехи, семечки, горох, а также скрепки, булавки и круглые батарейки. Последние особенно опасны, поскольку вызывают химический ожог пищевода.

Родителям надо быть очень внимательным и помнить, что дети могут пробовать на вкус и пытаться проглотить любые мелкие предметы, очень важно не оставлять детей без присмотра и исключить игры с мелкими предметами.

Ранее ФАН приводил мнение отоларинголога Владимира Зайцева. Он предупреждал об опасности черной плесени в доме, которая может вызвать бронхит или пневмонию.