Эксперты «Туту.ру» дали рекомендации застрявшим за границей туристам

Москва, 25 февраля. Специалисты сервиса «Туту.ру» опубликовали памятку с порядком действий, которые помогут российским туристам, застрявшим за границей.

Эксперты в первую очередь рекомендовали всем гражданам попытаться связаться с посольством или консульством России в стране своего пребывания. Наряду с этим круглосуточно помощь можно получить, связавшись с дежурными ситуационно-кризисного центра МИД России.

«Кроме того, горячую линию для туристов в связи с закрытием аэропортов на юге России открыл Ростуризм: 8 (800) 200-34-11 (ежедневно с 8:00 до 20:00 мск)», — говорится в сообщении.

Туристам также напомнили о введении санкций из-за ситуации в Донбассе в отношении ряда российских банков, в связи с чем работа обслуживаемых ими карт может быть приостановлена. В таком случае можно скачать приложение другого банка и выпустить виртуальную карту, на которую можно перевести средства с неработающей карты.

Ростуризм ранее сообщил, что в городах на юге России остаются около 150 тыс. путешественников. При этом большая часть находится в Крыму и Краснодарском крае.