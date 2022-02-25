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Латвийская группа Brainstorm перенесла концерты в России

Общество
Латвийская группа Brainstorm перенесла концерты в России
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 25 февраля. Музыканты латвийской рок-группы Brainstorm отложили на неопределенный срок гастрольный тур «Год без календаря» по России.

Рокеры сообщили о своем решении в группе «ВКонтакте». Латвийские артисты призвали поклонников не сдавать билеты, поскольку они будут действительны на новые даты.

«Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура Brainstorm, включая концерты 2 марта в Петербурге и 4 марта в Москве. Увы, обстоятельства сильнее нас», — написали музыканты.

Коллектив также планировал выступить в Туле, Краснодаре, Томске, Красноярске, Пскове, Твери, Калининграде и других российских городах.

Ранее музыкант Алан Хадзарагов, более известный под псевдонимом Matrang, сообщил, что не станет отменять выступление в Петербурге. Все собранные средства артист направит в качестве гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса.

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концерт brainstorm латвийская группа
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