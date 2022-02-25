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«Нам учиться и учиться у англосаксов»: Лавров обвинил Запад в политике двойных стандартов

Политика
«Нам учиться и учиться у англосаксов»: Лавров обвинил Запад в политике двойных стандартов
Народные новости  /  Степан Яцко

Москва, 25 февраля. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил британскому журналисту о военных интервенциях Запада.

Представитель британской прессы обратился к дипломату с провокационным заявлением. Он призвал Лаврова «отбросить эвфемизмы» и называть специальную военную операцию России на Украине «полномасштабным завоеванием».

В ответ глава МИД подчеркнул, что не собирается соревноваться в знании эвфемизмом, поскольку Запад в этом превосходит РФ.

«Вы знаете, я не специалист в области эвфемизмов - здесь нам учиться и учиться у англосаксов», — сказал российский министр.

Также Лавров напомнил журналисту о двойных стандартах США и Евросоюза, когда они осуществляли военное вторжение в другие страны, прикрываясь «борьбой за демократию».

«Возьмите только описание всех тех интервенций, которые были произведены и против Югославии - это была "борьба за демократию", никаких эвфемизмов, я понимаю. Возьмите только разрушение Ирака, разрушение Ливии - это тоже была "борьба за продвижение демократии": сотни и сотни тысяч погибших», — пояснил Лавров.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел РФ одной фразой заставил замолчать журналиста американского телеканала CNN. Случай произошел во время выступления Лаврова по ситуации на Украине.

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