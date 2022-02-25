Депутат Госдумы Гаврилов призвал западные страны не разрушать межпарламентские связи

Попавший под санкции в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов в беседе с ФАН оценил последствия введения санкционных списков для развития межпарламентской деятельности.

«Санкции могут негативно сказаться на работе таких межпарламентских организаций как МАП», — заявил парламентарий, после завершения в Афинах презентации культурно-религиозного проекта — альбома «Святая София. Храмы Святой Софии Премудрости Божией в мире».

«В Афинах мы говорили с руководством греческого парламента и дипломатического корпуса России в Греции о необходимости формирования духовного измерения межгосударственного единства на основе христианских ценностей. Это крайне актуально в условиях обострившихся международных разногласий. Несмотря на санкции, мы приложим усилия для продолжения нашей работы в рамках МАП по защите христианского наследия, прав страдающих христиан. Мы надеемся, что используемые Западом ограничения не затормозят наши гуманитарные и паломнические международные проекты», — отметил Сергей Гаврилов.

Из личного архива Сергея Гаврилова /

По мнению парламентария, сотрудничество в рамках межпарламентских организаций может быть использовано для восстановления доверия в межгосударственных отношениях, поскольку «МАП является моделью солидарного, равноправного, доверительного диалога между странами».

«Мы стремимся к усилению миротворческой составляющей в нашей работе и увеличению ее воздействия на сохранение мира. Сейчас необходимо преодолеть локальные конфликты и выработать меры, гарантирующие безопасность мирного населения. Остро стоит проблема защиты христианских святынь. Например, обращения международной общественности к турецким властям в связи с изменением статуса важнейшего для христиан собора Святой Софии в Стамбуле — в 2020 году он стал мечетью — остались без внимания. Мы призываем руководителей ряда западных стран не разрушать наши межпарламентские связи, а, напротив, расширять сотрудничество, избегать введения санкций против политиков», — сказал Сергей Гаврилов.

Россия уже подготовила ответные санкции против западных стран. Об ранее этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.