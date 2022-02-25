Политолог Бредихин: Президент Украины Зеленский годится только для подписания акта о капитуляции

Президент Владимир Зеленский годится для подписания акта о капитуляции Украины. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин. Ранее президент Украины заявил о том, что его страна оказалась в одиночестве.

«К нему пришло осознание того, что он один. Войсками помогать никто не будет», — сказал политолог.

Антон Бредихин также прокомментировал заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой.

«В текущих обстоятельствах Зеленский предлагает сесть за стол переговоров и начать их, хотя у него была возможность сделать это и до его поездки на Мюнхенскую конференцию. Его предложение очень запоздало. Возможно, оно будет принято», — пояснил собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Кроме того, он поделился своим мнением об уровне компетенции нынешнего президента Украины.

«Согласен со спикером Госдумы Вячеславом Володиным по поводу того, что политик из Зеленского никакой. У него нет политического будущего, но для подписания акта о капитуляции он годится», — подытожил кандидат исторических наук.

Ранее академик Геннадий Онищенко в беседе с ФАН поделился своим отношением к фигуре Владимира Зеленского. По мнению собеседника, приход к власти шоумена стал трагедией для украинцев.