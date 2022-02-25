Минобороны: ВС РФ не будут наносить удары по жилым кварталам Киева

Москва, 25 февраля. Министерство обороны России выпустило обращение к украинским гражданам. В письме говорится, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут.

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву. Появление факела над украинской столицей, о котором говорили местные жители, связано с ошибкой военнослужащих ВСУ.