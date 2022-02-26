Регионы России на уходящей неделе создавали автомобили и модернизировали производства

Москва, 26 февраля. Авторитетные аналитики популярного издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 18 по 25 февраля 2022 года.

В Липецкой области компания «Моторинвест» заключила специнвестконтракт по внедрению технологии электромобилей на базе тяговых двигателей. Будет налажено производство экологически чистых городских транспортных средств.

Завод «LADA Ижевск» в Удмуртии произвел первую серийную LADA Vesta SW Cross, которая благодаря изменениям в передней и задней частях кузова стала выглядеть эффектнее и спортивнее. У нового автомобиля полностью светодиодная оптика, особое внимание инженеры уделили внедрению технологических решений для повышения уровня комфорта.

Самый современный на Дальнем Востоке ЖБИ-завод по изготовлению домокомплектов запустил третью очередь производства. Благодаря этому к концу 2022 года предприятие увеличит объем выпускаемой продукции в семь раз (до 100 тысяч квадратных метров), а к 2023 году доведет выпуск до 150 тысяч квадратных метров.

В Пермском крае автоматизировали производство средств индивидуальной защиты. На приобретение оборудования для литья пластмасс, изготовления технической оснастки и нанесения оптических покрытий, а также роботов и комплекса промышленной печати будет выделено 425,6 миллиона рублей.

На Кубани животноводческая ферма, занимающаяся разведением крупного рогатого скота молочного направления, модернизировала свое производство. На ферме появились новая доильная установка, пастеризатор, охладитель молока и автоматизированная конструкция для кормления телят.

Новый современный кормовой цех открыло сельхозпредприятие в Кировской области. Это позволит увеличить производство молока и мяса, а также улучшит условия для выращивания молодняка крупного рогатого скота на племенные цели. Надои с каждой коровы уже выросли на три литра.

На Чукотке создали первую теплицу для производства овощей, которая обеспечит жителей региона свежими овощами по доступным ценам. Речь идет об огурцах, а в перспективе в новых теплицах будут выращивать томаты, лук и зелень.

Ученые Астраханского государственного технического института разработали компактную систему жидкостного охлаждения для компьютеров. Устройство обладает высокой мощностью и эффективнее защищает системы компьютеров от перегрева.

В Калининграде намечено создать научно-технологический центр «Балтийская долина — Хьюмантек», который станет площадкой для развития биомедицины и ассистивных технологий, пищевых и промышленных биотехнологий, чистой энергетики и конструкционных технологий.

Комплекс по высокотехнологичной переработке алюминия появится в Красноярском крае. Речь идет о вторичной переработке отходов предприятий алюминиевой промышленности. В реализацию проекта будет инвестировано около 1,2 миллиарда рублей.