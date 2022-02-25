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Российский завод Renault прекратит работу на период с 28 февраля по 5 марта

Экономика
Российский завод Renault прекратит работу на период с 28 февраля по 5 марта
Невские Новости

Москва, 25 февраля. Российский завод французского бренда Renault намерен на неделю приостановить работу. Автомобили уже точно не будет собираться с 28 февраля по 5 марта.

В «Renault Россия» уточнили, что решение связано с перебоями в логистике. Это не позволяет рассчитывать на своевременное получение необходимых комплектующих, что автоматически стопорит работу предприятия.

Проблемы с поставками могут быть связаны с началом денацификации Украины. Ранее уже сообщалось, что АвтоВАЗ может вынужденно приостановить работу тольяттинского завода, где собираются Lada и Renault.

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