Минобороны РФ заявило об успешной высадке российского десанта под Киевом

Москва, 25 февраля. Минобороны РФ сообщило, что 24 февраля российскими военными была проведена успешная высадка десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом.

По данным военного ведомства, в десантной миссии были задействованы более 200 российских вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, а также полной изоляцией района боевых действий с воздуха.

«При захвате аэродрома были уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в российских вооруженных силах нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения ДНР развивают успешное наступление на позиции ВСУ на Волновахском направлении. Военнослужащие республики преодолевают упорное сопротивление украинской армии.