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Глава Китая Си Цзиньпин выступил за урегулирование между РФ и Украиной путем переговоров

Политика
Глава Китая Си Цзиньпин выступил за урегулирование между РФ и Украиной путем переговоров
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 25 февраля. Китай выступает на урегулирование между Россией и Украиной с помощью переговоров. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Политик провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, ситуация вокруг Украины стремительно изменилась. Этот факт вызвал повышенное внимание международного сообщества.

«Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров», — процитировали Си Цзиньпина в эфире Центрального телевидения КНР.

Ранее Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, решение было принято из-за появления рисков для безопасности России. Путин подчеркнул, что соответствующая мера является вынужденной.

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