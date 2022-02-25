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Le Patriote Dechaine: генсек ООН пытается скрыть неудобную правду о покушении на президента ЦАР

Весь мир
Le Patriote Dechaine: генсек ООН пытается скрыть неудобную правду о покушении на президента ЦАР
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Банги, 25 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проигнорировал законодательство Центральноафриканской Республики и призвал власти страны отпустить на свободу французов, готовивших покушение на президента Фостен-Арканжа Туадера. Об этом сообщает Le Patriote Dechaine.

«Осознавая, что прокуратура ЦАР начала расследование готовившегося убийства нашего лидера, западные спонсоры и организаторы спецоперации начинают дрожать, опасаясь, что национальный суд раскроет их планы.

Недавно генсек ООН призвал отпустить на свободу подозреваемых в покушении, полностью игнорируя законодательство республики. Это также показатель того, что международная организация не заботится о восстановлении мира и безопасности в регионе», — отметил автор статьи.

В издании добавили, что, судя по последним заявлениям и тому, как глава Организации Объединенных Наций защищает откровенных преступников из числа контингента многопрофильной комплексной миссии в ЦАР (МИНУСКА), Гутерреша «волнуют личные и эгоистические интересы».

«Генеральный секретарь вновь доказал миру, что миротворцы являются частью плана по дестабилизации обстановки в регионе. Ему нужно, чтобы они оставались в стране и имели доступ к ее ресурсной базе. Поэтому мандат «голубых касок» будет продлеваться.

И мы уже не говорим о том, что сотрудники МИНУСКА не раз обвинялись в откровенных преступлениях против гражданского населения и сотрудничестве с группировками боевиков», — продолжают в Le Patriote Dechaine.

Le Patriote Dechaine: генсек ООН пытается скрыть неудобную правду о покушении на президента ЦАР
wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

По мнению журналистов, даже если задержание французов произошло по случайному стечению обстоятельств, правоохранительная система ЦАР должна разобраться в произошедшем. В случае, если вина арестованных не будет доказана, их отпустят на свободу и принесут извинения.

«Но если эти люди действительно готовили покушение на президента, они должны ответить за преступление. Однако в ООН сразу уверены в незаконности действий силовых ведомств нашей страны, что выглядит довольно подозрительно.

Гутерреш хоть осознает, чего он требует? Как бы на подобное отреагировали в каком-нибудь европейском государстве? Отпустили бы преступников? Конечно, нет, но в ЦАР это почему-то должно работать», — заключили в СМИ.

Ранее сообщалось, что во время ареста у иностранцев обнаружили документы, подтверждающие, что они являются сотрудниками МИНУСКА. При этом французы утверждали, что охраняли начальника штаба международной организации генерала Марченуара. Руководство «голубых касок» отказалось признавать вину подчиненных.

Задержание произошло в столичном аэропорту, и местные аналитики уверены, что силовики ЦАР смогли предотвратить покушение благодаря обучению у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

 

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a ignoré la législation de la République centrafricaine et a appelé les autorités du pays à libérer les français qui préparaient l'attentat contre le président Faust-Arcange Touader

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