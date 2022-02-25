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Мирный житель Донецка пострадал после обстрела города украинскими войсками

ФАН-ТВ
Мирный житель Донецка пострадал после обстрела города украинскими войсками

Как сообщили в Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Вражеские снаряды попали в здание Городской детской клинической больницы №1 и жилой многоквартирный дом. Тяжелое ранение получил мужчина с инвалидностью. 

Один из жителей Донецка Александр рассказал, что во время попадания снаряда в дом находился в своей квартире. Услышал резкий треск, после чего в спальне и на кухне вылетели окна.

«А следом — четыре или пять прилетов со стороны детской больницы во дворе. Услышал резкие звуки и разрывы, вылетели стекла в спальне. А мы на кровати как лежали, так и остались», — рассказал Александр.

Позже мужчина узнал, что его сосед в этот момент был тяжело ранен.

«Он итак инвалид был, не ходил. У него, насколько я понимаю, сквозной был прилет. Его ранило. Выбивали двери, вытащили его, увезли в больницу», — пояснил Александр.

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