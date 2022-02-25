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Кадыров пообещал отправить чеченских бойцов в самые горячие точки на Украине

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 15:26
Армия
Кадыров пообещал отправить чеченских бойцов в самые горячие точки на Украине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Грозный, 25 февраля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с официальным заявлением, в котором заявил, что чеченские бойцы отправятся в «самые горячие точки» на Украине.

«Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на всё, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа», — подчеркнул Кадыров.

Кроме того, он напомнил, что Чечня «уничтожила терроризм». По словам Кадырова, боевики были подготовлены сильными государствами и были направлены для развала России через Чеченскую республику.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовал извинений перед российским лидером Владимиром Путиным.

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