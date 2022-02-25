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АвтоВАЗ может частично приостановить производство из-за дефицита компонентов

Экономика
АвтоВАЗ может частично приостановить производство из-за дефицита компонентов
avtovaz.ru  /  LADA

Тольятти, 25 февраля. Часть производственных линий может быть остановлена из-за срыва поставок. Это может быть связано с началом денацификации Украины, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на источник.

Нарушения в цепочках поставок могут сказаться на работе сборочных конвейеров головного завода в Тольятти. Нехватка компонентов может стать причиной временной остановки производства.

«Сказывается прерывание логистических цепочек в свете последних событий», — сообщает источник издания.

На заводе в Тольятти находятся три сборочных линии: СКП, ПАП-B0 и Kalina. Они производят автомобили Lada и Renault.

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