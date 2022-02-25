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Политолог Аркатов рассказал об излюбленной тактике западных СМИ

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 17:15
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Политолог Аркатов рассказал об излюбленной тактике западных СМИ
pexels.com  / 

Излюбленный приём западных медиа в освещении тех или иных событий — политика двойных стандартов. Западные СМИ не заинтересованы в объективном освещении ситуации. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Аркатов.

В настоящий момент проходит военная спецоперация ВС РФ по предотвращению агрессии Киева в отношении ЛДНР. С самого начала ход событий активно освещается в мировых СМИ и соцсетях. Следствием столь массивного информационного потока стало появление массы фейковых новостей и просто недостоверной информации.

«Всё очень просто. Это невыгодно господам с Запада. Потому что это невыгодно США, а они все танцуют под их дудку. Я уверен, что аналогичных заказных статей те же самые французские, немецкие, британские газеты не делали, когда все дружно бомбили Ливию, Югославию и Ирак. Возможно, за исключением некоторых журналистов в своих блогах. То есть это просто невыгодно Западу и тут, как ни крути, очень важно в информационном поле всё это отыграть. С другой стороны, хочется сказать, что западные СМИ показывают то, что им выгодно <…> Соответственно, на мой взгляд это просто политика двойных стандартов. То есть то, что можно было им на протяжении десятилетий, России нельзя ни в коем случае», — рассказал эксперт.

Напомним, что конфликт разворачивается не только «на земле», но и в информационном пространстве. Так, сегодня Эстония прекратила вещание ряда российских ТВ-каналов за-за обвинения в распространении «запрещённой информации.

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Все новости / Обострение ситуации в ДНР и ЛНР / Политолог Аркатов рассказал об излюбленной тактике западных СМИ
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