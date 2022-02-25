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«Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 15:22
Спорт
«Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году
pixabay.com

Москва, 25 февраля. «Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором объявила об отмене этапа Гран-при России в 2022 году.

Гонки должны были пройти на территории России с 23 по 25 сентября. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом соревнований на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Причиной организаторы гонок назвали ситуацию вокруг Украины. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации соседней страны, направленную также на защиту республик Донбасса.

«Вечером в четверг «Формула-1», ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в тексте заявления.

Как подчеркивал ранее президент России Владимир Путин, решение о спецоперации было вынужденным. Он возложил ответственность за кровопролитие на Киев и призвал украинских военных сложить оружие.

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