Военный эксперт Котенок: России предстоит огромная работа по исцелению Украины

Военный эксперт Юрий Котенок прокомментировал ФАН ход спецоперации России на Украине. Он считает, что процесс денацификации этой страны может занять довольно долгое время, но Москва исторически обязана сделать эту работу. По мнению Юрия Котенка, сейчас всем россиянам нужно исходить из тех целей, которые поставил перед войсками РФ президент Владимир Путин, — это демилитаризация и денацификация Украины.

«Демилитаризация сама по себе может занять от двух недель до месяца. Многие части ВСУ, что называется, уперлись рогом и намерены держать позиции до конца. Проблема в том, что все мы слишком привыкли к «телевизионной войне» — включаешь канал, следишь за тем, как где-то летят снаряды, грохочут взрывы и т. д. Получается этакая дистанционная стрелялка, — отметил аналитик. — На деле же война — это кровь, грязь, лишения, разруха и т. д. К тому же это страшный и тяжелый труд, который каждую минуту грозит смертью. Именно таким трудом сейчас занята российская армия, которая продвигается вглубь украинской территории. На мой взгляд, пока что военная операция ВС РФ идет плану, уничтожаются военные объекты, инфраструктуре ВСУ нанесен непоправимый урон, украинские войска теряют управляемость и боеспособность. Но тем не менее сейчас мы находимся еще в самом начале процесса, который займет от двух недель до месяца».

Аналитик напомнил, что многие западные СМИ заранее рисовали «карты ударов РФ по Украине», а сейчас некоторые политики в США уже прогнозируют, что взятие Киева займет 96 часов.

«Но рисование карт — дело изначально неблагодарное, война — это не просто покатушки. На войне сначала происходит занятие боевых рубежей и лишь затем — кропотливая работа на занятых территориях по зачистке частей ВСУ и объектов, выводу пленных и т. д. — указал он. — Одной из целей военной операции ВС РФ мне видится блокирование Киева и принуждение действующих властей Украины к капитуляции. Сегодня, судя по заявлениям президента Владимира Зеленского, лидеры Украины уже якобы готовы к нейтральному статусу — тому, чего так долго добивалась от них Россия. Однако верить им нельзя — украинские политики, управляемые Западом, уже не раз демонстрировали, как легко они отказываются от взятых на себя обязательств».

Федеральное агентство новостей /

Поэтому Россию вряд ли устроит нынешняя переговорная позиция Киева, считает Котенок.

«Нам предстоит разрушить систему территориальных батальонов, состоящих в основном из националистов, привлечь к ответственности нынешние местные власти и силовиков, которые в эти дни раздают оружие населению, — перечислил военный аналитик. — Также должны быть привлечены к ответственности так называемые ветераны АТО, люди с разрушенной психикой, которые дестабилизируют украинское общество. И, разумеется, Россия должна провести полную денацификацию Украины — наказать националистов, которые разжигают ненависть, переписывают историю, славят ветеранов дивизии СС и насаждают в обществе рознь и насилие. За восемь лет западным политикам удалось слишком многое на пути превращения Украины в анти-Россию, в плацдарм своих интересов. Эти действия были прямо направлены на разрушение Русского мира и России как таковой».

Многим украинцам стараниями западных «партнеров» сегодня навязан образ врага, в том числе тысячам этнических русских, живущих в стране, напомнил эксперт.

«Люди с подобными девиациями особенно жестоки и опасны. Все эти отклонения России нужно либо устранить, либо исправить. Все это — огромная, долгая работа, которую предстоит сделать нам на Украине. Мы должны установить вокруг своих границ пояс безопасности, который надежно защитит нас от военных притязаний Запада. Нельзя не согласиться с президентом Владимиром Путиным, который заявлял, что «к нашему горлу приставили нож», — отметил он. — За восемь лет из Украины сделали плацдарм противостояния России, и все мы теперь вынуждены за это расплачиваться. Тем не менее есть точка зрения, что нельзя прямо сейчас останавливаться на полпути и вступать в какие-то переговоры с режимом Зеленского. В любом случае Россия взялась за эту миссию, она должна довести ее до конца. Да, впереди может быть много крови, грязи и насилия, но другого пути нет».

Global Look Press / MOD Russia

Сегодня, после начала военной операции, многие украинцы, еще недавно вполне дружелюбно настроенные к России, изменили свою точку зрения, подчеркнул Котенок.

«В этой сфере нам предстоит огромная разъяснительная работа, миролюбие, налаживание и восстановление гуманитарных связей во всех социальных сферах. Нужно всячески поощрять людей, нацеленных на сотрудничество с РФ, и жестко наказывать тех, кто продолжит разжигать межнациональную рознь и человеконенавистничество, попытается организовать партизанскую войну. Ведь отголоски многолетней бандеровской пропаганды будут еще долго аукаться на Украине», — заявил Котенок ФАН.

По мнению эксперта, успех военная операция может принести только при четком осознании, что Россия вправе заниматься тяжелой и грязной работой по исцелению Украины.

«Ведь там наши корни, наша родня и могилы наших близких. Нужно делать эту работу уверенно и спокойно, не обращая внимания на угрожающие завывания с Запада. Наши добрые знаки — два «Д», демилитаризация и денацификация», и «Z». Надеюсь, они принесут нам успех в восстановлении Русского мира на Украине», — заключил он.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он заявил, что по большинству направлений армии страны удалось остановить бои.

«Цель этой атаки — давление на все наше общество. Не просто на власть, а на всех украинцев», — заявил украинский президент.

Также Зеленский заявил, что рано или поздно должны начаться переговоры между Россией и Украиной.