Отказ посадить трехлетнего пассажира рядом с матерью обернулся для «Победы» штрафом

Москва, 25 февраля. Российская авиакомпания «Победа» выплатит одной из пассажирок штраф в размере 20 тысяч рублей из-за отказа сотрудников организации посадить женщину рядом с ее трехлетней дочерью. Соответствующее решение принял девятый арбитражный апелляционный суд.

Инцидент произошел год назад на рейсе Казань — Санкт-Петербург. Работники «Победы» выдали Ларисе Сланевской и ее трехлетней дочери билеты с местами, далеко расположенными друг от друга. Авиакомпания отказалась выдавать другие посадочные талоны, поэтому мать летела на третьем ряду, а ее малолетний ребенок — на 29-ом.

Представители «Победы» пояснили, что их решение было обоснованным. Девочке выдали место рядом со взрослым мужчиной, который приобрел все три билета, в том числе и для матери ребенка. В связи с этим авиакомпания сделала вывод, что гражданин «не является посторонним для малолетнего ребенка».

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Суд признал подобные суждения только предположениями. В связи с этим «Победу» оштрафовали за нарушение правил по размещению родителей и их детей на воздушном судне.

«Победа» ранее сообщила, что автоматически вернет пассажирам средства за билеты отмененных рейсов. Это связано с приостановкой работы аэропортов в южных городах России.